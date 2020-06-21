Резню в Великобритании признали терактом

Полиция признала терактом резню, которую устроил неизвестный в английском городе Рединг

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее правоохранители заявили о задержании подозреваемого, он находится под стражей. Личность задержанного, мотивы нападения и другие детали пока неизвестны.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека скончались на месте, еще двое серьезно ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Неизвестный напал с ножом на граждан в центральном парке города "Форбери Гарденс" вечером 20 июня. Правоохранители прибыли на место происшествия и оцепили его. В парке также работают несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").