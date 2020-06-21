https://news.day.az/world/1246392.html В Индии число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч

В Индии число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч

В мире, 21 июня 2020 10:00 515
В Индии число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч

В Индии за сутки коронавирус подтвердился у 15 тысяч человек, что увеличивает общее число заражений до 410 тысяч, пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

20 июня суточный прирост составил 14,5 тысячи, 19 июня - 13,5 тысячи. 8 июня власти объявили о первой фазе снятия ограничений: открылись храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всего в стране выздоровели почти 228 тысяч, умерли больше 13 тысяч человек. Страна находится на четвертом месте в мире по распространению вируса после США, Бразилии и России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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