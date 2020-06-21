https://news.day.az/world/1246399.html В Бразилии за сутки выявили 35 тысяч случаев COVID-19
В Бразилии за сутки выявили 35 тысяч случаев COVID-19
В Бразилии за сутки зафиксировали почти 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.
Общее число инфицированных в стране достигло 1 067 579, сообщается на сайте бразильского минздрава.
За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 1022 пациента.
Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в Бразилии стали 49 976 человек.
Смогли побороть болезнь свыше 520 тысяч человек.
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