Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

Основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, пишет РБК, Амбани занимает девятую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 64,6 миллиарда долларов. За несколько дней оно выросло почти на 3,5 миллиарда.

Накануне Reliance Industries объявила о том, что продала 24,7 процента акций своего сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму 15,2 миллиарда долларов. В числе покупателей был и Facebook. После этого акции Reliance Industries выросли более чем на шесть процентов за день и почти в два раза с марта.

Владелец Reliance Industires - единственный миллиардер из Азии в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает 160 миллиардов долларов. За ним идут один из создателей Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.