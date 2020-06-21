Белый дом намерен лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги

Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство намерено сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность", - отметила она.

Пресс-секретарь президента подчеркнула при этом, что суд не стал блокировать публикацию книги исключительно по причине того, что ее экземпляры уже успели распространить, так что такой шаг был бы запоздалым. Она также обратила внимание на признание судом того, что Болтон "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов".

Ранее Трамп заявил у себя в Twitter, что Болтон должен понести очень серьезную ответственность за публикацию мемуаров. По его словам, Болтон "нарушил закон, публикуя секретную информацию (в огромных количествах)". Глава Белого дома при этом назвал решение судьи "крупной победой в отношении Болтона", поскольку суд признал факт разглашения секретных данных.