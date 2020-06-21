Дональд Трамп перезапустил предвыборную кампанию

Дональд Трамп перезапустил свою предвыборную кампанию, прерванную из-за пандемии коронавируса. Первый митинг после трехмесячного перерыва действующий президент провел в Талсе, штат Оклахома, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы начинаем нашу кампанию, и я хочу поблагодарить всех вас. Вы воины. Я смотрел "фейк-ньюз" несколько недель, и все было в негативном ключе. Не двигайся, не приходи, ничего не делай. Сегодня... я никогда не видел ничего подобного", - сказал Дональд Трамп.

Среди нескольких тысяч сторонников Трампа во время митинга лишь малая часть соблюдала санитарные рекомендации по борьбе с Covid-19. В Белом доме заявили, что их соблюдение - личная ответственность каждого из участников, и они имеют рекомендательный характер. Ранее стало известно, что у 6 членов предвыборного штаба президента обнаружен коронавирус.

За последние месяцы США столкнулись не только с многотысячными потерями в связи с коронавирусом, но и с массовыми протестами против расизма и полицейского насилия после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.