В Турции будут штрафовать за неношение масок

В Турции в связи с распространением нового коронавируса с 22-го июня будут штрафовать граждан, которые не носят маски, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, ношение масок будет обязательным во всех провинциях страны.

Так, в 48 провинциях ношение масок будет обязательным во всех местах, а в 33 провинциях - в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе и других местах, где наблюдается скопление людей.

Отмечается, что размер штрафа будет составлять 900 турецких лир (примерно $130).