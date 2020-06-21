В Армении число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Армении 21 июня увеличилось на 560, достигнув 20 268.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число смертей составило 464. Из них число смертей непосредственно из-за коронавируса составляет 350, по другим причинам - 114.

Число выздоровевших увеличилось на 148, составив 9002.