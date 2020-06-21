Наводнение в Чехии, есть погибший и пропавший без вести - ФОТО
По меньше мере один человек погиб и один числится без вести пропавшим в результате наводнения, произошедшего в западной части Моравскосилезского края на северо-востоке Чешской республики. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Жертвой наводнения стал житель расположенного в предгорьях горного хребта Высокий Есеник села Петровице района города Брунталь. Без вести пропавшей числится жительница этого же населенного пункта, стоящего на реке Особлога, являющейся левосторонним притоком Одера. Местные жители сообщили в полицию, что ее видели в реке. Правоохранительные органы пока не подтвердили гибель женщины.
Причиной выхода из берегов обычно спокойной Особлоги стали ливни, которые в течение последней недели практически не прекращаясь идут на северо-востоке Чешской республики. Метеорологи прогнозируют, что они будут продолжаться до понедельника. Возрастает угроза выхода из берегов других рек и водоемов в регионе.
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