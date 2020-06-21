Число случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 728

В России за минувшие сутки зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье, 21 июня, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За сутки с 19 на 20 июня в стране было выявлено 7889 новых инфицированных. Сообщалось, что за день 161 человек скончался, 10 186 человек полностью выздоровели.