Участникам беспорядков в Дижоне может грозить до 10 лет тюрьмы

Французское законодательство предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет за участие в беспорядках, подобных тем, что произошли в Дижоне. Такую информацию озвучил прокурор этого города Эрик Матэ в интервью, транслировавшемся в воскресенье в эфире радиостанции FranceInfo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным событиям обвинения были предъявлены четырем задержанным. Не буду приводить детали обвинения, но хочу уточнить, что за подобные преступления французский закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет включительно", - сказал он.

"То, чему мы стали свидетелями в Дижоне, было абсолютно непредсказуемо и нетипично, - подчеркнул прокурор. - Это вызвало шок как во Франции, так и на международном уровне, но в первую очередь потрясены были сами жители Дижона". Матэ отметил, что у него как прокурора Французской Республики "вызывают особую озабоченность столкновения между общинами, происходящие на фоне расистских проявлений".

Он также сообщил, что проведенные обыски не позволили обнаружить огнестрельное оружие. Были найдены граната со слезоточивым газом и железные прутья, а также наличные средства - в общей сложности €14,6 тыс. По словам Матэ, во время беспорядков "пострадали 20 человек, некоторые получили тяжелые ранения".

Он указал, что "закон равен для всех вне зависимости от социального или географического происхождения или других особенностей людей". "Закон будет применен в отношении всех правонарушителей, отданных под суд", - добавил прокурор. Вместе с тем он уточнил, что "на основе равного подхода будут рассматриваться и вопросы в отношении пострадавших".