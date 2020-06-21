https://news.day.az/world/1246434.html Япония намерена отказаться от плана по размещению американских комплексов ПРО
Япония намерена отказаться от плана по размещению американских комплексов ПРО
Правительство Японии намерено полностью аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Соответствующее решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности.
18 июня японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.
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