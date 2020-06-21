Япония намерена отказаться от плана по размещению американских комплексов ПРО

Правительство Японии намерено полностью аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности.

18 июня японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.