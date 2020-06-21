В Киеве мощным взрывом уничтожило часть многоэтажного дома

В воскресенье, 21 июня, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ, передает Day.Az со ссылкой на strana.ua.

"Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. На место срочно выехали все службы", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли в результате взрыва пострадавшие или погибшие. На опубликованных кадрах видно, что дом "прошило" насквозь. Часть квартир полностью уничтожена.