https://news.day.az/world/1246447.html Франция и Испания открыли общую границу

Франция и Испания открыли общую границу

В мире, 21 июня 2020 13:40 394
Франция и Испания открыли общую границу

Автомобильное движение возобновилось между Францией и Испанией в связи с открытием в воскресенье общей границы, закрытой на пике пандемии COVID-19 в регионе. Об этом сообщил телеканал BFM, подчеркнув, что запрет на сообщение действовал в течение почти 100 дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запрет был снят с испанской стороны в полночь. Франция же объявила о возможности пересечения ее границ для граждан ЕС еще с 15 июня.

По данным телеканала, в настоящее время движение автомашин на пропускном пункте Пертюс более активно в направлении Франции, чем в Испанию. Многие каталонцы едут к родственникам в Окситанию. Французы же в основном направляются в Испанию за покупками - цены на ряд видов продовольствия, в частности, мясо, там значительно ниже. Также в Испании дешевле табачные изделия и алкоголь, парфюмерия.

В Испании за время пандемии от коронавируса умерли 28 322 человека. Во Франции число погибших достигло на вечер субботы 29 633, при этом за последние 24 часа в больницах умерли 19 человек.

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