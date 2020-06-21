No comment: Москва под водой - пробки, затопленные дворы и метро

Москву затопило в результате сильного ливня, который наблюдался в субботу, 20 июня.

Очевидцы сняли последствия непогоды на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Видно, что на трассах образовались пробки, затоплены дворы, станции метро и др. объекты. Пешеходы, оказавшиеся на улицах, не могли перейти дорогу.

Как рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков, причиной потопа стало попадание в ливневую канализацию веток и листвы из-за того, что ветер повалил деревья, что препятствовало стоку воды. По его словам, в районы российской столицы незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев.

На сегодняшний день все подтопления были оперативно ликвидированы.

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