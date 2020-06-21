В Иране от коронавируса скончались еще 116 человек

В Иране за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2 368 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число лиц, у которых был выявлен коронавирус, достигло 204 952, из них состояние 2 887 оценивается как тяжелое.

Сима Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 116 человек. Тем самым общее число скончавшихся достигло 9 623 человек.

Представитель министерства подчеркнула, что за прошедшее время вылечился и был выписан домой 163 591 человек.

Она отметила, что хуже всего ситуация по коронавирусу обстоит в провинциях Хузестан, Восточный Азербайджан, Керманшах и Ормозган.

Для выявления больных коронавирусом в Иране были проведены свыше 1,42 миллиона тестов.