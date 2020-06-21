Парламент Грузии поддержал изменения в конституцию по системе выборов

Парламент Грузии в первом чтении в воскресенье поддержал поправки к конституции, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на предстоящих парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. Пленарное заседание в прямом эфире транслировалось на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение 25 лет нам впервые дается возможность провести выборы по такой избирательной системе, с которой согласен весь политический спектр. Нам выпала эта уникальная возможность на 25-й год после принятия конституции Грузии. Естественно, ответственностью каждого из нас является не упустить эту возможность", - сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе, призывая коллег поддержать поправки.

Изменения также предполагают понижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Кроме того, согласно поправкам, если партия не наберет 40% голосов избирателей, то она не получит право единолично формировать правительство.

Сегодня парламент Грузии избирается по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным. По конституции очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября календарного года истечения полномочий парламента предыдущего созыва. В этом году дата выпадает на 31 октября.