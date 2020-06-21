https://news.day.az/world/1246488.html В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569
В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569
В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569, достигнув 58 505, пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что всего умерли 346, выздоровели 37 666 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре