Сегодня в Испанию будут выполнены 100 авиарейсов

Сегодня Испания ожидает 100 авиарейсов после открытия национальных границ со странами Шенгена, за исключением Португалии. Мадрид примет 18 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос.

C 21 июня Испания открывает свои границы для стран Шенгена, за исключением Португалии, а с 1 июля будут постепенно осуществляться другие рейсы из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

По словам министра здравоохранения Сальвадора Ильи, в Испании будет проводиться тройной предварительный контроль всех въезжающих в страну. Это - проверка документов (путешественник должен предоставить данные, где будет находиться в стране, а также как он пережил эпидемию коронавируса), измерение температуры и визуальный контроль. Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то приезжий должен будет пройти медицинский осмотр. Эти меры согласованы с Европейским агентством авиационной безопасности и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос отметил, что открытие границ сначала с Европой, а затем и с остальным миром является основной мерой для экономики Испании. Страна восстанавливается и возвращается к экономической активности, которая необходима Испании.