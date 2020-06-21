https://news.day.az/world/1246507.html В Техасе пять человек получили ранения при стрельбе
В Техасе пять человек получили ранения при стрельбе
По меньшей мере пять человек пострадали в воскресенье в результате стрельбы в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщила на своей странице в Twitter местная служба скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Инцидент со стрельбой <...>: медики <...> перевезли пятерых пациентов с места события в местное травматологическое отделение. Все пациенты - взрослые с серьезными, потенциально опасными для жизни ранениями", - говорится в сообщении. На месте случившегося ведется расследование.
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