В Техасе пять человек получили ранения при стрельбе

По меньшей мере пять человек пострадали в воскресенье в результате стрельбы в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщила на своей странице в Twitter местная служба скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент со стрельбой <...>: медики <...> перевезли пятерых пациентов с места события в местное травматологическое отделение. Все пациенты - взрослые с серьезными, потенциально опасными для жизни ранениями", - говорится в сообщении. На месте случившегося ведется расследование.