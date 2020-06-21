https://news.day.az/world/1246539.html На Бали трагически погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России - ВИДЕО
На Бали трагически погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России - ВИДЕО
Появилось видео с места гибели 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель. Девушка разбилась на мотоцикле на Бали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, тропицель попала в аварию 21 июня. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. Информацию о гибели блогерши в Instagram подтвердила ее мать.
На аккаунт Тропицель подписаны миллион пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. "Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс", - говорится в сообщении.
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