В Москве провалился грунт под трамвайными путями

Грунт провалился под трамвайными путями на юге Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, инцидент произошел в 4-м Рощинском проезде. На место выехали экстренные службы.

Напомним, накануне во время сильного дождя затопило улицы на юге Москвы. Под воду погрузился подземный переход на Варшавском шоссе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что причиной потопа на юге столицы стала листва, которая забила ливневку. По словам депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой, причиной подтопления может быть большой износ ливневой канализации. Депутат пояснила, что, по данным Росстата, уровень износа может достигать 70%.