Джонсон готов изменить законы

Чтобы предотвратить теракты, британские власти готовы пойти на изменения в законодательстве, заявил премьер Борис Джонсон в эфире ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Накануне в Рединге (графство Беркшир) произошло нападение. 25-летний мужчина зарезал троих людей и ранил еще нескольких.

Если нужно изменить законы, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, мы готовы без колебаний это сделать, подчеркнул Джонсон. Хотя и нет причин ожидать усиления террористической активности в Соединенном Королевстве.

Ранее стало известно, что нападавшего зовут Хейри Саадалла, это ливиец, который просил политического убежища в Англии. У него уже есть судимость: мужчина год отсидел за нападение и кражу в магазине. На родину его не выслали только из-за сложной обстановки.

Последние теракты в Великобритании были совершены в Лондоне 3 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. Уровень террористической угрозы по-прежнему расценивается как серьезный.