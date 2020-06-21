Возросло число погибших при взрыве в доме в Киеве

Тело еще одного погибшего при взрыве обнаружено под завалами многоэтажного дома в Киеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, на месте взрыва найдены трое погибших, отметили в пресс-службе.

Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.