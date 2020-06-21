В Сербии завершились парламентские выборы

Парламентские, региональные и муниципальные выборы завершились в Сербии в 22.00 (GMT+4), в них участвовала почти половина граждан страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили Республиканской избирательной комиссии.

В комиссии отметили, что выборы прошли в условиях санитарных ограничений из-за коронавируса. Все члены избиркомов работали в масках и перчатках.

Согласно данным избиркома, Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, побеждает на парламентских выборах в стране с результатом 56,7%.

Отмечается, что явка на выборах составила 50,44%. На втором месте идет Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом 11,1%. На третьем месте идет бывший спортсмен Александар Шапич со своей партией "Победа для Сербии" - 7,8%.