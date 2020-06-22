https://news.day.az/world/1246553.html Двое детей попали под поезд в Москве
Двое детей попали под поезд в Москве
Электричка сбила двух детей в Подмосковье, один из них погиб на месте, другого госпитализировали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Сегодня в районе станции "Расторгуево" электропоездом Москва-Ожерелье травмированы двое несовершеннолетних. Мальчик 2008 года рождения смертельно", - говорится в сообщении.
Девочка 2007 года с травмами госпитализирована в региональную больницу.
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