У берегов Исландии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи побережья Исландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным ведомства, очаг толчков располагался на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 51 км от исландского города Сиглюфьордюр.

Информации о жертвах и разрушениях не поступала.