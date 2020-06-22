За сутки в мире выявлено более 183 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 183 тыс., превысив 8,7 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при этом, согласно опубликованным данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 462 тыс.

Так, в мире были зарегистрированы 8 708 008 инфицированных и 461 715 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 183 020, число умерших увеличилось на 4 743. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исход.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 279 854. За сутки этот показатель возрос на 116 041. Количество умерших там увеличилось на 3 241 и достигло 219 144. В Европе насчитывается 2 527 618 заразившихся и 193 086 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 17 922, количество умерших увеличилось на 442.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 897 403, зафиксированы 20 075 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 975, умерли 515 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 208 829 человек. Далее следуют Бразилия (1 032 913), Россия (584 680), Индия (410 461), Великобритания (303 114), Перу (247 925), Испания (245 938), Италия (238 275), Чили (236 748) и Иран (202 584).