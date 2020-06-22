https://news.day.az/world/1246564.html В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города - из-за коронавируса
В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города - из-за коронавируса
Стоимость въезда в центр Лондона повышается с понедельника.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким образом власти города продолжат бороться за экологию в столице и одновременно покроют за счет автомобилистов часть ущерба, нанесенного ограничительными мерами из-за пандемии нового коронавируса общественному транспорту.
Это предусмотрено заключенным в мае соглашением между мэрией Лондона и правительством Великобритании, которое согласилось выделить в качестве чрезвычайной помощи 1,6 млрд фунтов ($1,95 млрд) на поддержку системы общественного транспорта столицы. Его доходы из-за пандемии упали на 90%.
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