В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города

Стоимость въезда в центр Лондона повышается с понедельника.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким образом власти города продолжат бороться за экологию в столице и одновременно покроют за счет автомобилистов часть ущерба, нанесенного ограничительными мерами из-за пандемии нового коронавируса общественному транспорту.

Это предусмотрено заключенным в мае соглашением между мэрией Лондона и правительством Великобритании, которое согласилось выделить в качестве чрезвычайной помощи 1,6 млрд фунтов ($1,95 млрд) на поддержку системы общественного транспорта столицы. Его доходы из-за пандемии упали на 90%.