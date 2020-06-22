В Германии резко ускорилось распространение коронавируса

В Германии, по данным Института им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, резко подскочил базовый показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) - в воскресенье он составил 2,88, по сравнению с 1,79 в субботу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, это означает, что от каждых 100 инфицированных заразится еще 288 человек. Для эффективного сдерживания распространения болезни необходимо, чтобы число R было меньше 1.

По данным Института Коха, новые вспышки произошли в домах престарелых и больницах, заведениях для беженцев, в транспортных компаниях и на мясоперерабатывающих заводах, а также среди сезонных сельскохозяйственных рабочих.

В немецком городе Гёттинген несколько полицейских получили травмы в столкновениях с жителями жилого комплекса, которых посадили на карантин из-за выявленного у нескольких человек вируса.

Власти сообщают, что группа людей намеревалась прорваться сквозь специально сооруженную металлическую решетку. Около 700 жителей этого микрорайона были посажены на карантин в четверг, после того, как у двоих был выявлен коронавирус. Через сутки вирус был подтвержден уже у 120 жителей комплекса.