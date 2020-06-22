https://news.day.az/world/1246577.html В Турции два человека погибли в результате наводнения - ФОТО
В Турции два человека погибли в результате наводнения - ФОТО
Два человека погибли в результате наводнения в турецкой провинции Бурса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, поиски четырех пропавших без вести лиц в регионе продолжаются.
Наводнение произошло в кварталах Дудаклы, Нарлыдере, Гёльчук, Сарыкая, Каяджик и Аксу района Кестель провинции Бурса.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Поисково-спасательная команда из 257 человек продолжает работу по поиску четырех пропавших без вести лиц.
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