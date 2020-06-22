В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 537 за сутки и достигло 190 359.

Об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За прошедшие сутки скончались трое больных коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8 885. Вылечились с начала вспышки заболевания более 175 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 867), Северном Рейне-Вестфалии (41 218) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 833 случая.