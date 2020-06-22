На складе опасных веществ на авиабазе США в Японии произошел пожар

Пожар произошел в понедельник на складе опасных веществ базы ВВС США Кадена на японском острове Окинава. О причинах возгорания не сообщается, пострадавших нет, передало информационное агентство Kyodo со ссылкой на командование объекта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пламя не перекинулось за пределы базы. В настоящее время японское военное ведомство пытается добиться от американского командования более подробной информации о пожаре.

Кадена - крупнейшая американская авиабаза за пределами США. Ее площадь - около 2 тыс. гектаров, она имеет две взлетно-посадочные полосы длиной примерно по 3,7 тыс. метров. На южном японском острове Окинава сосредоточено более 70% площади американских объектов в стране, включая дивизию морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.