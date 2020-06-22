Болтон планирует проголосовать за Байдена на выборах президента США

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон сообщил, что на грядущих выборах главы государства хочет отдать свой голос кандидату от демократов Джозефу Байдену. Об этом он сказал в интервью британской газете The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он заявил, что планирует поддержать Байдена, поскольку Трамп не способен увидеть разницу между личными и национальными интересами, а также у нынешнего американского лидера нет последовательной стратегии для страны.

При этом экс-советник признался, что в 2016 году голосовал за Трампа.

"Увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп. - прим. ред.) не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - сказал Болтон.