В Пекине за сутки выявили 14 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Пекине выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает Day.Az, об этом передает Интерфакс со ссылкой на местные медицинские власти.
Как сообщается, из этих 14 случаев девять являются активными, а пять - бессимптомными. При этом смертельных исходов не зарегистрировано.
Уточняется, что пять активных случаев были зарегистрированы в районе Фэнтай, где находится оптовый рынок "Синьфади", на котором ранее обнаружили вспышку коронавируса.
Всего в столице Китая после вспышки инфекции на рынке коронавирус был выявлен у 236 человек в десяти районах города.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре