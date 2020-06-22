В Пекине за сутки выявили 14 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Пекине выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Day.Az, об этом передает Интерфакс со ссылкой на местные медицинские власти.

Как сообщается, из этих 14 случаев девять являются активными, а пять - бессимптомными. При этом смертельных исходов не зарегистрировано.

Уточняется, что пять активных случаев были зарегистрированы в районе Фэнтай, где находится оптовый рынок "Синьфади", на котором ранее обнаружили вспышку коронавируса.

Всего в столице Китая после вспышки инфекции на рынке коронавирус был выявлен у 236 человек в десяти районах города.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.