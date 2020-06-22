Белый дом готовится к новой вспышке коронавируса осенью

Белый Дом готовится ко второй волне коронавируса осенью текущего года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, американская администрация готовится к тому, что может случиться.

"Мы пополняем запасы на случай возможных проблем осенью", - сказал Наварро.

Он отметил, что Белый дом "работает на полную мощность".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,26 млн случаев коронавируса, скончались свыше 119,8 тыс. человек.