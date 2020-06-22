Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,92 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 8 929 394 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 158,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 467 676 инфицированных, 4,41 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (более 2,27 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,08 миллиона человек), Россия (584,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (410,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (305,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 119 969 человек. Самая частая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.