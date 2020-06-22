В Армении число зараженных COVID-19 достигло 20 588

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 20 588, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 21 июня, в стране было 20 268 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 320 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 360 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам - 117 (плюс 3 за минувшие сутки).