Трамп ограничит рабочие визы из-за рекородной безработицы

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых ограничений на рабочие визы для сокращения въезжающих в страну иностранных рабочих и специалистов, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Но не все представители бизнеса согласны с Трампом - в стране не хватает образованных управленцев, сотрудников и рабочих.

"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп допустил исключения, например, "для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало".

Ожидается, что президент Трамп подпишет расширение иммиграционных ограничений в ближайшие дни в ответ на экономический спад из-за пандемии коронавируса. В апреле 202ог года Трамп подписал документ о приостановлении некоторых форм иммиграции, сославшись на "влияние иностранных работников на рынок труда Соединенных Штатов, особенно в условиях высокой внутренней безработицы и пониженного спроса на рабочую силу". Этот указ Трампа приостановил на 60 дней грин-карты для иммигрантов, которые в настоящее время находятся за пределами США и еще не имеют действующей иммиграционной визы.

Сейчас приостановят выдачу виз H-1B (для специалистов, срок до 6 лет) и H-2B (на год), а также виз L-1 для руководителей предприятий и визы J-1 для программ обучения и обмена опытом до конца года, сообщил Fox News. Визы H-2A для временных работников сельского хозяйства, могут избежать запрета.

Но в Торговой палате США обеспокоены решением Трампа. "По мере восстановления экономики американским предприятиям понадобятся гарантии того, что они смогут удовлетворить все свои потребности в рабочей силе. Для этого крайне важно, чтобы у них был доступ к талантам как внутри страны, так и со всего мира", - указал генеральный директор Торговой палаты США Томас Донохью в письме к Трампу. По мнению главы Торговой палаты США, это решение "подорвет способность экономики США расти и создавать рабочие места".

В апреле 2020 года безработица в США достигла рекордной величины в 14,7%, в мае снизилась до 13,3%. В апреле число рабочих мест сократилось на 20,687 миллиона. Бюджетное управление конгресса полагает, что количество рабочих мест в США сократится во II квартале на 26 миллионов, а уровень безработицы поднимется до 15,1%. В III квартале безработица достигнет 15,8%. ВВП США в этом году снизится на 6,5%, а госдолг обновит рекорд - свыше $26 триллионов.