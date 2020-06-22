Европейские города охвачены протестами

В Европе в минувшие выходные прошли сразу несколько громких акций протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, 400 человек были задержаны в Гааге на демонстрации против карантинных ограничений.

Она началась как мирная акция и была согласована с властями города. Но обстановка накалилась, когда к шествию присоединились футбольные хулиганы. Демонстрация переросла в погромы и столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применить водометы.