https://news.day.az/world/1246659.html Европейские города охвачены протестами - ВИДЕО
Европейские города охвачены протестами - ВИДЕО
В Европе в минувшие выходные прошли сразу несколько громких акций протеста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, 400 человек были задержаны в Гааге на демонстрации против карантинных ограничений.
Она началась как мирная акция и была согласована с властями города. Но обстановка накалилась, когда к шествию присоединились футбольные хулиганы. Демонстрация переросла в погромы и столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применить водометы.
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