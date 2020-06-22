В Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар

Новый пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения - загорелась лесная подстилка. Огонь быстро охватил площадь в три гектара, в настоящее время спасатели локализовали возгорание, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пожар вспыхнул вечером 21 июня вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества. На место выдвинулись 11 пожарных на трех машинах, к 20:40 им удалось остановить распространение огня. Сейчас, по их данным, наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

В начале апреля в зоне отчуждения вспыхнул мощный пожар, который удалось потушить только к середине мая, то есть спустя месяц с лишним. Огнем, который добрался до Припяти, были уничтожены часть лесов, кладбище, а также территории бывших деревень. Общая площадь возгорания превысила 20 тысяч гектаров.