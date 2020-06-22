https://news.day.az/world/1246693.html В Индонезии за сутки выявили почти 1000 зараженных коронавирусом
В Индонезии за сутки выявили почти 1000 зараженных коронавирусом
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 46 тысяч.
Об этом сообщает Минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно данным министерства, общее число зараженных COVID-19 достигло 46 845, за сутки выявлены 954 зараженных. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2 500 человек, за сутки - 35. С начала эпидемии в стране от коронавируса вылечились 18 735 пациентов.
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