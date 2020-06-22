В Индонезии за сутки выявили почти 1000 зараженных коронавирусом

Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 46 тысяч.

Об этом сообщает Минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным министерства, общее число зараженных COVID-19 достигло 46 845, за сутки выявлены 954 зараженных. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2 500 человек, за сутки - 35. С начала эпидемии в стране от коронавируса вылечились 18 735 пациентов.