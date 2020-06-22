В США протесты переросли в массовые беспорядки

Акции протеста в Комптоне (штат Калифорния), состоявшиеся в воскресенье в связи с убийством полицией латиноамериканца Андреса Гуардадо, переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что изначально демонстранты собрались в городе Гардина (штат Калифорния), чтобы вместе с членами семьи убитого 18-летнего подростка почтить его память и выразить возмущение действиями полиции. После этого они направились к офису шерифа округа Лос-Анджелес в соседнем Комптоне, где между протестующими и стражами порядка произошли столкновения. Сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона собравшихся. По данным телекомпании CBS, в результате беспорядков задержаны шесть человек.

Гуардадо был застрелен в Гардине 18 июня сотрудником полиции. По словам властей, он был замечен с полуавтоматическим пистолетом в руках рядом с автомастерской. Заметив стражей порядка, он начал убегать. Преследовавший латиноамериканца полицейский выстрелил в него шесть раз, от полученных ранений Гуардадо умер.

По данным CNN, убитый работал охранником в автомастерской, однако на нем не было униформы. Кроме того, согласно законам Калифорнии, возраст Гуардадо не позволял ему работать вооруженным охранником. Представители полиции округа Лос-Анджелес заявили, что пистолет молодого человека не был зарегистрирован. Полицейские не использовали нательные камеры, что усложняет расследование инцидента, отметила телекомпания.

Ранее массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.