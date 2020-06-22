https://news.day.az/world/1246708.html В Тегеране коронавирусом заразилось 20 процентов населения
В Тегеране коронавирусом заразилось 20 процентов населения
В столице Ирана Тегеране 20 процентов населения заразилось коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава тегеранского штаба по борьбе с коронавирусом Алирза Зали.
Он сказал, что поездки приводят к увеличению числа случаев заражения вирусом: "Большинство тех, кто посещает провинции, являются жителями Тегерана. Это приводит к тому, что вирус распространяется больше в провинциях".
Отметим, численность населения Тегерана превышает 18 миллионов человек.
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