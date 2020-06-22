В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима

МВД Турции объявило о введении с понедельника денежного штрафа в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США) за нарушение масочного режима на фоне пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее нарушителей масочного режима лишь предупреждали. Ужесточение позиции властей связано с тем, что в течение последней недели число новых случаев коронавируса в стране за сутки возросло до 1-1,5 тысяч, тогда как ранее оно снижалось до 700-800.

В 48 провинциях Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, запрещено выходить на улицы без масок. В 33 провинциях маски обязательны лишь в общественных местах, в том числе в госучреждениях, торговых центрах и на транспорте.