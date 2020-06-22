https://news.day.az/world/1246751.html В Марокко число заражений COVID-19 превысило 10 тысяч
В Марокко число заражений COVID-19 превысило 10 тысяч
В Марокко за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 102, достигнув 10 079.
Об этом заявили в минздраве страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что выздоровели 8 319, погибли 214 пациентов. До 10 июля в Марокко действует режим санитарного чрезвычайного положения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.
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