В Марокко число заражений COVID-19 превысило 10 тысяч

В Марокко за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 102, достигнув 10 079.

Об этом заявили в минздраве страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что выздоровели 8 319, погибли 214 пациентов. До 10 июля в Марокко действует режим санитарного чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.