На авиабазе США в Японии после пожара произошла утечка хлорного газа

Утечка хлорного газа в результате пожара на складе опасных веществ произошла в понедельник на базе ВВС США Кадена в префектуре Окинава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Возгорание было зафиксировано утром, и на его тушение потребовалось около шести часов. Сейчас работа пожарных расчетов полностью завершена, в результате происшествия никто не пострадал. Пламя не перекинулось за пределы базы.

Вместе с тем пожар привел к утечке хлорного газа. Жителей близлежащих районов предупредили о необходимости обращаться к врачу в случае боли в глазах, горле или в носу.

Кадена - крупнейшая американская авиабаза за пределами США. Ее площадь - около 2 тыс. гектаров, она имеет две взлетно-посадочные полосы длиной примерно по 3,7 тыс. метров. На южном японском острове Окинава сосредоточено более 70% площади американских объектов в стране, включая дивизию морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.