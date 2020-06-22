Старший советник Трампа покинет свой пост

Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет намерен покинуть свой пост этим летом. Об этом в понедельник со ссылкой на два источника из администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, старший советник, который занимал должность председателя Совета экономических консультантов с сентября 2017 по июнь 2019 года, вернулся на свой пост в марте 2020 года в связи с пандемией нового коронавируса. Он активно высказывался в поддержку четвертого пакета мер, призванных придать стимул американской экономике, а также выступал за выделение дополнительных средств на выплаты пособий по безработице.

Как ожидается, Хассет вернется на должность приглашенного профессора Гуверовского института войны, революции и мира при Стенфордском университете и на пост вице-президента и управляющего директора консалтинговой компании The Lindsey Group.