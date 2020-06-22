https://news.day.az/world/1246767.html В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тысяч человек
В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тысяч человек
В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тысяч человек, пишет университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Днем ранее показатель достигал 32 тысяч.
За сутки умерли 250 пациентов с коронавирусом, вчера - 595 пациентов.
Всего в США коронавирусом заразились почти 2,3 миллиона, умерли около 120 тысяч, выздоровели больше 622 тысяч человек.
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