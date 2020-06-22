В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тысяч человек, пишет университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее показатель достигал 32 тысяч.

За сутки умерли 250 пациентов с коронавирусом, вчера - 595 пациентов.

Всего в США коронавирусом заразились почти 2,3 миллиона, умерли около 120 тысяч, выздоровели больше 622 тысяч человек.