https://news.day.az/world/1246769.html В Турции разбился учебный самолет
В Турции разбился учебный самолет
В Анкаре в районе Бейпазары потерпел крушение учебный самолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Причина крушения самолета неизвестна. Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться.
В настоящее время выясняется причина крушения самолета.
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