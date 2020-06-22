В Турции разбился учебный самолет

В Анкаре в районе Бейпазары потерпел крушение учебный самолет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Причина крушения самолета неизвестна. Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться.

В настоящее время выясняется причина крушения самолета.